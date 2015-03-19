MHK sorumluluk aldı

MERKEZ Hakem Komitesi (MHK) ALBİMO Alanyaspor'un deplasmanda 1-0 kaybettiği Karşıyaka maçında büyük hatalar yapan Abdullah Yılmaz ve yardımcı hakem Samet Çiçek'i Osmanlı maçına atadı.

Merkez Hakem Komitesi PTT 1. ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Komite Osmanlıspor - ALBİMO Alanyaspor maçına Trabzon bölgesinden Abdullah Yılmaz ve Samsun bölgesinden yardımcı hakem Samet Çiçek'i atayarak büyük bir sorumluluk aldı. Her iki hakemde ALBİMO Alanyaspor'un deplasmanda oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçta ciddi hatalar yapmıştı. Abdullah Yılmaz maçın son dakikasında Koray'ın attığı nizami golü faul gerekçesi ile iptal etmiş, yardımcı hakem Samet Çiçek de Emre'nin attığı golde ofsayt olmadığı halde bayrak kaldırarak Alanyaspor'un öne geçmesine engel olmuştu. Maçtan sonra hakemlerin hatalı olduğunu MHK üyeleri de kabul etmiş, tüm spor otoriteleri de Alanyaspor'un buz gibi iki golünün iptal edildiğini görüntülü olarak ifade etmişlerdi. Karşılaşmadaki diğer yardımcı hakemi Trabzon bölgesinden Serdar Diyadin, 4. hakem Kocaeli bölgesinden Deniz Kükrek, ALBİMO Alanyaspor bu 4 hakemin görev yaptığı bu sezon tüm maçlarda galibiyet elde edemedi. Abdullah Yılmaz'la çıktı. Karşıyaka maçını 1-0 kaybetti. Samet Çiçek'in görev aldığı iki maçta Karşıyaka'ya yenildi, Denizlispor'la 1-1 berabere kaldı. Serdar Diyadin'in görev yaptığı Urfa maçı 1-1 bitti. Deniz Kürker'in 4. hakem olduğu Adanaspor maçında 3-2 mağlup oldu.