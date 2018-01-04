MHK'dan kış semineri

SÜPER Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, Kadın FIFA Hakemleri ve Kadın FIFA Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı 2017-2018 Sezonu Kış Semineri, Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de başladı. Seminer açılışında bir konuşma yapan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, "Süper Lig'de son 20-25 yıldır rastlanmayan, 7-8 takımın zirve mücadelesine tanık oluyoruz. Böylesi heyecanlı ve çekişmeli maçların oynanmasında hakemlerimizin de katkısı olduğu açıktır. İlk yarıda bazı hatalar yapılmış olsa da genel anlamda başarılı bir performans sergilendi. Üst iki ligimizdeki mücadeleler bunun açık göstergesi. Seminerde özellikle elle oynamalar başta olmak üzere bazı konularda FIFA'nın kural yorumlarına yönelik radikal kararları irdelenecek. Sizlerden, müsabakalarda gösterdiğiniz konsantrasyonu seminer süresince de bekliyoruz. Yeni yılın hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum."

FIFA KOKARTLARI TAKILACAK

A Klasman Hakemleri ile A Klasman Yardımcı Hakemleri'nin de katılacağı ve 7 Ocak 2018 tarihine dek sürecek seminer programı kapsamında bugün saat 11.00'de MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak. FIFA kokartı takacak hakemler için bugün VAR sunumunun ardından tören düzenlenecek. 2018 yılından tarihinden itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemi yer alıyor.