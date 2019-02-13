MHK'dan enteresan atama! Trabzonspor, Arslanboğa ile hiç kaybetmedi 

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri bugün açıkladı. Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçına ise enteresan bir atama yaptı. VAR'a rağmen son haftalarda artan hakem hatalarına gelen tepkiler üzerine dün akşam istifa eden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, gider ayak Trabzonspor'a adeta 'kıyak' geçti ve maça Suat Arslanboğa'yı atadı.

SERT AÇIKLAMANIN ÜZERİNE 'KIYAK' GİBİ ATAMA

Trabzonspor bugüne kadar Suat Arslanboğa ile hiç kaybetmedi. Bordo mavili takım bugüne kadar 10 maçını yöneten Arslanboğa ile hiç kaybeymedi ve 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hakemlere ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarının ardından böyle bir hakem atamasının Trabzonspor-Alanyaspor maçına atanması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:29