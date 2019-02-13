MHK'dan enteresan atama! Trabzonspor, Arslanboğa ile hiç kaybetmedi 

MHK gider ayak enteresan bir atama yaparak Trabzonspor-Alanyaspor maçına Suat Arslanboğa'yı atadı. Bordo mavili takım bugüne kadar 10 maçını yöneten Arslanboğa ile hiç kaybeymedi ve 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti 

MHK'dan enteresan atama! Trabzonspor, Arslanboğa ile hiç kaybetmedi 
banner404

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri bugün açıkladı. Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçına ise enteresan bir atama yaptı. VAR'a rağmen son haftalarda artan hakem hatalarına gelen tepkiler üzerine dün akşam istifa eden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, gider ayak Trabzonspor'a adeta 'kıyak' geçti ve maça Suat Arslanboğa'yı atadı. 

SERT AÇIKLAMANIN ÜZERİNE 'KIYAK' GİBİ ATAMA
Trabzonspor bugüne kadar Suat Arslanboğa ile hiç kaybetmedi. Bordo mavili takım bugüne kadar 10 maçını yöneten Arslanboğa ile hiç kaybeymedi ve 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hakemlere ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarının ardından böyle bir hakem atamasının Trabzonspor-Alanyaspor maçına atanması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:29
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türel'den 359 dev proje
Türel'den 359 dev proje
  1. GÜNCEL

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479