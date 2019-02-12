MHK Başkanı istifasını verdi: Müftüoğlu mu geliyor?

A Spor kanalının iddiasına göre MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti. Yerine ise eski baŞkan Kuddusi Müftüoğlu'nun geleceği iddia edildi

MHK Başkanı istifasını verdi: Müftüoğlu mu geliyor?
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A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti. Namoğlu'nun, istifasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e verdiği öğrenildi. Son haftalarda yapılan hakem hatalarından dolayı çok tepki alan Merkez Hakem Kurulunda sorumluluğu üstüne alan baskan Namoğlu'nun, istifasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e verdiği öne sürülürken, Namoğlu'nun yerine ise eski başkan Kuddusi Müftüoğlu'nun getirileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 19:21
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti
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