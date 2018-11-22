Mevlüt Çavuşoğlu duble yaptı

GEÇTİĞİMİZ yıl açılan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin kısa sürede spor yarışmalarına damga vurması, öğrenci velileri ve öğretmenlerini de mutlu etti. Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisemiz daha eğitim öğretim hayatına geçen yıl başlamasına rağmen hem il içinde hem de il dışında başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İnanıyorum ki, gelecekte milli sporcular yetiştirip ülkemizin sportif başarılarına katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimi, öğretmenlerimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.