Mesut Özil’den 3. Selim gafı! ‘İstanbul’u fetheden padişah’

Videonun devamında evinin tanıtımını yapmaya devam eden Özil, ayakkabı, kemer ve otomobil koleksiyonunu gösterirken, birçok eşyanın Türkiye’den getirildiğini söyledi.

Lüks köşkünü tanıtan Mesut Özil, ‘Burası benim en sevdiğim odam’ diyerek odanın kapısını kameralara açtı.

İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Arsenal’in yıldızı Mesut Özil , İngiltere’nin başkenti Londra’daki 10 milyon pound değerindeki konağının kapılarını YouTube’daki Hypebeast kanalı için açtı.

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