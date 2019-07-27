Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez konuştu!

Mesut Özil, Londra'da geçirdiği bıçaklı saldırı tehlikesinin ardından ilk kez konuştu. Eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirlerin yönelttiği sorulara kısa yanıt veren yıldız futbolcu, durumunun iyi olduğunu dile getirdi

Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
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MESUT Özil, Londra'da geçirdiği bıçaklı saldırı tehlikesinin ardından ilk kez konuştu. Eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirlerin yönelttiği sorulara kısa yanıt veren yıldız futbolcu, durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Mesut Özil, "Farklı bir deneyimdi; ama şu anda iyiyiz" dedi. Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu, 25 Temmuz Perşembe günü motorlu iki soyguncu tarafından saldırıya uğramış ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın da yardımıyla olaydan zarar görmeden kurtulmuştu. Saldırganlar henüz yakalanamazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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