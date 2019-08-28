Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye önerdiler! Ali Koç'tan flaş karar

ARSENAL'de forma şansı bulamayan Mesut Özil'in, menajeri Erkut Söğüt aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.

MADDİ DURUM TRANSFERİ İMKANSIZ KILIYOR

2 sezondur Arsenal'de tartışma konusu olan ve İngiltere'de sıkıntılı günler geçiren Mesut'un kariyerinde yeniden iyi bir başlangıç yapmak istediği ve menajerine 'bana takım bul' dediği belirtilirken, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği fakat Başkan Ali Koç'un maddi durumların yetersiz olması sebebiyle teklifi reddettiği kaydedildi.Piyasa değeri 25 milyon euro olan ve 2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu bu sezon Premier Lig'de hiç maça çıkmadı.