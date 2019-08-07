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Mesut Özil'e sürpriz talip! Bıçaklı saldırı sonrası kararını verdi

Londra'da takım arkadaşı Kolašinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan ve yara almadan kurtulan Mesut Özil için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Amerika MLS ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer etmek için girişimlere başladı.

SPOR 07.08.2019, 11:01 Melike Temir
Mesut Özil'e sürpriz talip! Bıçaklı saldırı sonrası kararını verdi
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İNGİLİZ temsilcisi Arsenal forması giyen Mesut Özil için sürpriz bir transfer iddiası geldi. ESPN'de yer alan habere göre; Rooney'i Derby Coutny'e gönderen MLS ekibi DC United, onun boşluğunu Mesut Özil ile doldurmak istiyor. Yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren DC United yetkilileri futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası büyük bir şok yaşayan Türk asıllı Alman futbolcunun ayrılık kararına sıcak baktığı bildirildi.

FENERBAHÇE DEVREDE AMA...

Haberde ayrıca; Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ancak yüksek maaşı sebebiyle şu an için bu transferin imkansız olduğu belirtildi. Özil, Arsenal'e 2013 senesinde Real Madrid'den 47 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Oyuncu geçtiğimiz sezon ligde 24 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asist yaptı.

#Mesut Özil #bıçaklı saldırı #transfer
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