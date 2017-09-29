Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Mesut Özil'e şok! Alınmadı...

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Mesut Özil'e şok! Alınmadı...

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

29 Eylül 2017 Cuma 17:10
Mesut Özil'e şok! Alınmadı...
banner404

TEKNİK direktör Joachim Löw, 5 Ekim'de Kuzey İrlanda ve 8 Ekim'de Azerbaycan ile oynanacak maç için belirlediği aday kadroya sakatlıtkları devam eden Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Manuel Neuer, Mario Gomez, Sami Khedira ve Jonas Hektor'un yanı sıra 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda görev alan Türk asıllı Kerem Demirbay'a kadroda yer vermezken Liverpool'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Emre Can'ı kadroya dahil etti.
 
Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde: 
 
KALECİ: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)
 
DEFANS: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (Chelsea)
 
ORTA SAHA: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Leroy Sane (Manchester City), Amin Younes (Ajax)
 
FORVET: Thomas Müller (Bayern Münih), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (Leipzig)
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek
Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek
Ramos’tan Pique’ye ‘bağımsızlık referandumu’ tepkisi
Ramos’tan Pique’ye ‘bağımsızlık referandumu’ tepkisi
UEFA sıralaması belli oldu! İşte en iyi Türk takımı
UEFA sıralaması belli oldu! İşte en iyi Türk takımı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim