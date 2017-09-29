Mesut Özil'e şok! Alınmadı...

TEKNİK direktör Joachim Löw, 5 Ekim'de Kuzey İrlanda ve 8 Ekim'de Azerbaycan ile oynanacak maç için belirlediği aday kadroya sakatlıtkları devam eden Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Manuel Neuer, Mario Gomez, Sami Khedira ve Jonas Hektor'un yanı sıra 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda görev alan Türk asıllı Kerem Demirbay'a kadroda yer vermezken Liverpool'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Emre Can'ı kadroya dahil etti.
Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:
KALECİ: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)
DEFANS: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (Chelsea)
ORTA SAHA: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Leroy Sane (Manchester City), Amin Younes (Ajax)
FORVET: Thomas Müller (Bayern Münih), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (Leipzig)
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