Mesut Özil'e bıçaklı saldırıda şok gelişme! 2 Türk gözaltına alındı

26 Temmuz 2019 tarihinde Londra'da takım arkadaşı Sead Kolasinac'la saldırıya uğrayan ve daha sonra bir Türk restoranına sığınan Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil için koruma kararı alındı.

24 SAAT KORUMA

Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mesut Özil ve arkadaşı Kolasinac için 24 saatlik bir koruma verildi. Polis araştırmasının hala devam ettiği kaydedilirken, Arsenal kulübü de iki oyuncusunu bu soruşturma kapsamında Premier Lig'de Newcastle United ile yapılacak maçın kadrosuna almadı.Soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü, bu nedenle bu hafta için böyle bir karar alındığı aktarıldı. Takım ayrca deplasmanda olduğu için Mesut ve Kolasinac'ın Londra'da kalması gerektiği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ 2 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

2 Türk'ün bu saldırı kapsamında göz altına alındığı da ifade edilirken, soruşturmanın daha da detaylandırıldığı dile getirildi. Bu nedenle her iki oyuncu 24 saat gözetimde olacak.Konuyla ilgili polis raporlarında da saldırının ciddi bir durum olduğu ve bıçaklı bir saldırı olması nedeniyle can kaybı ihtimalinin sürekli göz önünde bulundurulacağı yazıldı.