Mesut Özil depremi!
Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege kadrosunda yer almayan Mesut Özil'in Arsenal kariyeri yavaş yavaş bitiyor
SPOR 06.10.2019, 15:31
ARSENAL Teknik Direktörü Unai Emery, yıldız futbolcuyu İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Bournemouth maçının kadrosuna almadı.
"FORMAYI HAK EDEN ALIR"
Emery geçtiğimiz günlerde, "Her zaman takım için en iyi oyuncuları seçmek için kafa yoruyorum. Mesut Özil kadroda değilse, başka bir oyuncu oynamayı daha çok hak ediyordur. Pazar günü başka bir maçımız var ve kararımız aynı olacak" açıklamasını yapmıştı.
Arsenal'ın Bournemouth kadrosunda şu isimler var:
Arsenal: Leno, Chambers, Papastathopoulos, Luiz, Kolasinac, Ceballos, Xhaka, Guendouzi, Pepe, Aubameyang, Saka.
Yedekler: Tierney, Torreira, Maitland-Niles, Holding, Martinez, Willock, Martinelli.
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