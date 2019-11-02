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Mesut Özil'den sürpriz hareket! Fenerbahçe iddiaları güçlendi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arsenal forması giyen Mesut Özil, 10 milyon dolara Küçük Çamlıca'da villa satın aldı. Mesut'un bu hareketi Türkiye'ye dönecek iddialarını güçlendirdi.

SPOR 02.11.2019, 13:49
Mesut Özil'den sürpriz hareket! Fenerbahçe iddiaları güçlendi
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Amine Gülşe ile evlendikten sonra İstanbul'da bir de ev satın alan Mesut Özil'in yeni malikanesine ilişkin detaylara ulaşıldı. Mesut'un Küçük Çamlıca'da eski G.Saraylı yönetici merhum Ekrem Dürüst'ün tripleks villasını 10 milyon dolar karşılığında satın aldığı ortaya çıktı. Bir Başka G.Saraylı eski yönetici Ergun Gürsoy'un kapı komşusu olan Mesut Özil'in oturduğu yerde bir çok tanınmış ismin evi de bulunuyor. İşadamı ve G.Saraylı yönetici Ali Dürüst'ün ağabeyi olan Ekrem Dürüst, bu evde oturduğu sırada 1993 yılında intihar etmişti. Alo ve Mintax'ın sahibi olan ve daha sonra şirketini 80 milyon dolar karşılığı ABD'nin P&G şirketine satan Ekrem Dürüst'ün ölümünden sonra kızı Elif Dürüst bir süre daha bu evde oturmuştu.

AMiNE GÜLŞE'YLE BiRLiKTE GEZDİ

Mesut Özil'in satın aldığı malikane son derece lüks ve bir sporcunun ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip durumda. Boğaz ve Adalar manzaralı evde yüzme havuzunun yanı sıra sauna, jimnastik salonu ve tenis kortu da bulunuyor. Düğünden önce eşi Amine Gülşe'yle İstanbul'da bir ev sahibi olmak isteyen Mesut Özil'in uzun araştırmalardan sonra bu malikaneyi almaya karar verdiği ve eşiyle birlikte kendisinin de bizzat evi gezip, gördükten sonra satın alma kararını onayladığı öğrenildi.

TÜRKiYE'YE DÖNME DÜŞÜNCESiNDE

Mesut Özil'in aile çevresi, Arsenalli yıldızın futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye yerleşme ve burada yaşama düşüncesinde olduğunu ve bu yüzden böyle bir yatırım kararı aldığını da bildirdi. Amine Gülşe ile düğününü de İstanbul'da yapan Mesut Özil, boş zamanlarında tatil için sık sık bu şehre gelerek zaman geçiriyor. Ailesi Zonguldak Devrekli olan Mesut Özil, zaman zaman baba ocağına da gidiyor. Mesut en son Real Madrid'te oynadığı dönemde özel bir uçakla Zonguldak'a gidip, Devrek'teki baba evini ziyaret etmiş, o dönem Real'i çalıştıran hocası Mourinho'ya bir de Devrek Bastonu hediye götürmüştü.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜÇLENDİ

istanbul'dan ev satın almasının ardından Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları da güçlenmeye başladı. İngiliz basını, F.Bahçe'nin mali yükünü karşılamaya yanaşmadığı Mesut'un ücretinin bir bölümünü Arsenal'in ödeyeceğini iddia etti. Ancak son dönemde Emery'le arası düzelen ve oynamaya başlayan Mesut'un, Arsenal'deki geleceğine dair hiç kimse bir tahminde bulunamıyor. Mesut, evinin önünde bir çetenin saldırısına uğradığı için de İngiltere'de tedirgin yaşıyor.

(Akşam)

#Fenerbahçe #Mesut Özil #Arsenal #Küçük Çamlıca #villa
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