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Mesut Özil bombası! Fenerbahçe ile masaya oturdu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mesut Özil için İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi. Yıldız oyuncunun bu sezon Arsenal'de neredeyse hiç şans bulamamasının ardından 7 yıllık Arsenal kariyerini bitirmeye karar verdiği ve Fenerbahçe ile masaya oturduğu belirtildi.

SPOR 11.10.2019, 10:18
Mesut Özil bombası! Fenerbahçe ile masaya oturdu
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THE Sun'da yer alan habere göre 30 yaşındaki oyuncunun, Arsenal'den ayrılma zamanının geldiğine inandığı kaydedildi. Kuzey Londra ekibinde 7 sezon geçiren Türk asıllı Alman oyuncu, kendisine gelen teklifleri incelemeye başladı.

ARSENAL MAAŞIN BİR KISMINI ÖDEMEYE HAZIR

Mesut Özil için Çin ve MLS ekiplerinin devrede olduğu iddia edilirken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile masaya oturduğu kaydedildi. İngiliz basınında yer alan diğer haberlerde ise Arsenal 30 yaşındaki oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğu ifade edildi.

EŞİ TRANSFERE ONAY VERDİ

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin de yıldız oyuncuya, Eğer İstanbul'u tercih edersen bu beni mutlu eder. İkimiz için de daha huzurlu bir ortam olur. Senin için de istediğin bir ortamda yeni bir başlangıç dediği iddia edilmişti. Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla 2 maçta 142 dakika süre alırken gol ve asist üretemedi.

#Fenerbahçe #Mesut Özil #Arsenal
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