Mesut Bakkal: 'Sosa ve Onazi'yi çıldırttık'

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, rakipleri Trabzonspor'un son haftalarda hücum gücü en yüksek takımlardan biri olduğunu aktardı. Rakip kadroda bazı oyunculara dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Özellikle, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür ve Rodallega gibi oyuncular topla buluştuklarında inanılmaz bir hücum etkinliği olan bir takımdı. Son haftalarda bu yüzde 65'leri bulmuştu. Ancak biz de geriye koşuda ligde liderdik. Geriye yerleşmeyi en yapan bizdik ama burada biraz eksikliğimiz de vardı. Bu da agresiflikti. Bunu da hafta içi iyi çalıştık" dedi.

"DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapmaları istekleri inanılmaz olduğunu belirten Bakkal, "Onlara teşekkür ediyorum. Bunu yaptıktan sonra da Efecan, Ceyhun, Lucas ile dönen topları alarak sonuca gitmeyi başardık. Savunma iyi oynadı. Özellikle Merih ve Tzavellas inanılmaz oynadı. Kaleci Ufuk çok güven vermeye başladı. Biraz da iki maçtır pozisyon veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle Trabzon'u oyuna sokmayan, ikinci bölgede top kazanmayı bilen, kazandığıyla atağa giden takımımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Arkamızda olduklarında kazanmak daha kolay oluyor. Hayırlı olsun, 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyet, iyi oldu. Devam edeceğiz. Güzel bir puan 6 puan. Daha iyisini yapabilirdik ama 3 haftadan sonra kafayı kaldırık ve 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum" diye konuştu.

"ŞANSIMIZ YANIMIZDAYDI"

Trabzonspor'un bazı oyuncularını kilitleyerek sonuca gittiklerini söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Sosa ve Onazi’yi durdurduğumuz anda çok pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. Çıldırdılar baktım böyle. Biz iki ön libero ile kapattık. İyi durdular. Herkesin bildiği Pereira inanılmaz bir hucumcu, Efecan ile önünü kestik. Pas trafiğimiz müthişti. Çarşamba’nın geleceği Salı’dan belliydi. Hep ikili sıkıştırmalar istediğimiz gibi oldu, Yusuf ve Abdülkadir’i sıkıştırdık. Şansımız da vardı. Golde kaçırdı Trabzonspor ama kazanan biz olduk" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 23:56