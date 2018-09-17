Mesut Bakkal: 'Sosa ve Onazi'yi çıldırttık'

Süper Lig'de iki haftadır kazanmasını bilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça neşeliydi. İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Bakkal, "Sosa ve Onazi’yi durdurduğumuz anda çok pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk" dedi

Mesut Bakkal: 'Sosa ve Onazi'yi çıldırttık'
banner404

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, rakipleri Trabzonspor'un son haftalarda hücum gücü en yüksek takımlardan biri olduğunu aktardı. Rakip kadroda bazı oyunculara dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Özellikle, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür ve Rodallega gibi oyuncular topla buluştuklarında inanılmaz bir hücum etkinliği olan bir takımdı. Son haftalarda bu yüzde 65'leri bulmuştu. Ancak biz de geriye koşuda ligde liderdik. Geriye yerleşmeyi en yapan bizdik ama burada biraz eksikliğimiz de vardı. Bu da agresiflikti. Bunu da hafta içi iyi çalıştık" dedi.

"DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"
Oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapmaları istekleri inanılmaz olduğunu belirten Bakkal, "Onlara teşekkür ediyorum. Bunu yaptıktan sonra da Efecan, Ceyhun, Lucas ile dönen topları alarak sonuca gitmeyi başardık. Savunma iyi oynadı. Özellikle Merih ve Tzavellas inanılmaz oynadı. Kaleci Ufuk çok güven vermeye başladı. Biraz da iki maçtır pozisyon veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle Trabzon'u oyuna sokmayan, ikinci bölgede top kazanmayı bilen, kazandığıyla atağa giden takımımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Arkamızda olduklarında kazanmak daha kolay oluyor. Hayırlı olsun, 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyet, iyi oldu. Devam edeceğiz. Güzel bir puan 6 puan. Daha iyisini yapabilirdik ama 3 haftadan sonra kafayı kaldırık ve 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum" diye konuştu.

"ŞANSIMIZ YANIMIZDAYDI"
Trabzonspor'un bazı oyuncularını kilitleyerek sonuca gittiklerini söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Sosa ve Onazi’yi durdurduğumuz anda çok pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. Çıldırdılar baktım böyle. Biz iki ön libero ile kapattık. İyi durdular. Herkesin bildiği Pereira inanılmaz bir hucumcu, Efecan ile önünü kestik. Pas trafiğimiz müthişti. Çarşamba’nın geleceği Salı’dan belliydi. Hep ikili sıkıştırmalar istediğimiz gibi oldu, Yusuf ve Abdülkadir’i sıkıştırdık. Şansımız da vardı. Golde kaçırdı Trabzonspor ama kazanan biz olduk" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 23:56
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya otobüsü Afyon'da devrildi: 8 ölü
Antalya otobüsü Afyon'da devrildi: 8 ölü
  1. ASAYİŞ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479