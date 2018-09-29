Mesut Bakkal: Oyuncular karakter fışkırması yaptı

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3'te 3 yapmalarının ardından herkesin takımı merak ettiğini söyledi. Maçın başından beri oyunu hak ettiklerini aktaran Bakkal, "Özellikle takım disiplini, sahadaki fedakarlık, geriye koşular, hücumda çoğalma, bunların hepsini biz 3 maçta yapmıştık. Ben bu maçta oyuncularımdan tekrar istedim. Çünkü 12 puan önemli bir avantajdı. Bazı tereddütler olabilir, 3'te 3'ten sonra biraz gevşeme olur falan diye ama oyuncular bizim tabirimizle maçtan önce bir 'karakter fışkırması' yaptılar. İstediler, onları tebrik ediyorum" dedi.

"BU GALİBİYETLERİN DEVAM ETMESİ EN BÜYÜK İSTEĞİM"

Fernandes'in gol atmasına sevindiğini belirten Bakkal, şunları söyledi: "2 aydan sonra döndü, kulübemiz daha da güçlendi. Takımın performansı gittikçe artıyor. Efecan'ın, Merih'in, Baiano'nun, N'Sakala'nındı, hepsini isim isim saymama gerek yok, sahaya çıkan herkes özveriyle oynadı. Fazla bir pozisyon vermedik. Hatta penaltı kaçırdık. Penaltı kaçmasaydı daha da farklı rahatlayabilirdik. Bu cumartesi günü, burası sahil kenti herkesin işi var, gücü var ama gelen taraftara teşekkür ediyorum. Galibiyet onlara armağan olsun. Tek isteğim var. Bu galibiyetlerin arkasında durmak ve devam etmek en büyük isteğim" diye konuştu.