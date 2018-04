Mesut Bakkal: "Muslera olayı kırmızı karttır"

SPOR Toto Süper Lig'in 30. haftasına evinde Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, sonuçtan üzgün olduğunu ifade ederek, “Her sahada her takımı yenecek bir takımım var. Verilmeyen penaltı var. Muslera olayı kırmızı karttır. Aytemiz Alanyaspor Lig’de kalması gereken bir takımdır” açıklamasında bulundu. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Mesut Bakkal, “Üzgünüm. 2-0’dan 2-2'yi yakaladık. Puana çok ihtiyacımız var. Oyuna şaşkın başladık. 2-0 geriye düştüğümüz maçta durumu 2-2 getiriyorsak iyi bir takımımız var demektir. En az bir puanla kapatabilirdik. Her hafta bu pozisyonlarla bu şekilde canımız yanıyor. Bu devam edip gidiyor. Nereye kadar devam edecek bende bilmiyorum. İyi oynayan bir takımım var. Kritik haftalara girdik. Her sahada her takımı yenecek bir takımım var” dedi.

"SONUÇTAN ÜZGÜNÜM"

Oyundan memnun kaldığını ama sonuçtan üzgün olduğunu ifade eden Mesut Bakkal, “Maçta verilmeyen penaltı yüzde 100 penaltı olmasa ben idare ederim diyeceğim. Şimdi pozisyonu bir kere daha izledim. Yayıncı kuruluş çizgiyi çizdi, gördüm. Verilmeyen penaltı var. Muslera olayı kırmızı karttır. Alanyaspor Lig’de kalması gereken bir takımdır. Bu mağlubiyet ile biz küme düşsek bunun vebalini kim ödeyecek? Bunların bir değerlendirmesi yapılması gerekir. İlk defa bu yıl konuştum. Her maç böyle olaylar oluyor. Biz kimsenin tavuğuna kış demedik. Çok düzgün yönetilen bir takımımız var” ifadelerini kullandı.