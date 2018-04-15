Mesut Bakkal: 'Maçın hakkı beraberlikti'

AYTEMİZ Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Yeni Malatyaspor karşısında altın değerinde bir puan aldıklarını ancak arzuladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Adem Büyük ve Welinton'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Maçın hakkı beraberlikti. Çünkü iki takım da çok fazla üretemedi. Malatyaspor ligin çıkış yapan takımlarından. Biz de can çekişiyorduk. Puan almamız gerekiyordu. Bütün takımlar can çekişiyor" dedi.

"BU GOL KÜMEDE BIRAKIR"

Maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getiren Bakkal, "İki takım da üretken olamadı. Özellikle ilk devre pozisyon yok desek yeridir. Yeni Malatyaspor'un attığı goldeki olayı biliyoruz. Ters topta golü yedik. Ancak ondan sonra da son 10 dakika takım biraz daha ayağa kalktı. Daha fazla istemeye başladık ve belki de bizi kümede bırakacak golü attık. Bu oyuna 1 puan önemliydi. Benim için altın değerinde puan. Bu maçları böyle oynayıp puan alıyorsanız bazı şeyler iyi olacak demektir. Yeni Malatyaspor'u da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERİMİZİ SEVİYORUM AMA..."

Hakem hatalarının çok canlarını yaktığını ifade eden Mesut Bakkal, "Bugün çok sert oynayan bir rakip vardı. Şu anda kısmen yediğimiz golü seyredip de konuşuyorum. Yediğimiz golde el olduğu, Emre'nin penaltısının verilebilir olduğu söyleniyor. Göztepe ve Akhisarspor maçlarında verilmeyen penaltılarımız var. Bugün eğer gol else, ben son dakika golü atmasaydım ve bu takım küme düşseydi sorumlusu kim olacaktı? Orta hakem, yan hakeme bakıyor. Bunu söylerken utanıyorum ama Göztepe ve Akhisarspor maçlarındaki kararlar... Çok değerli hakemlerimiz var, çok da seviyorum hepsini. Ancak yüreğimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.