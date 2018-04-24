Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110059
ALTIN
175.052
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7159
EURO
5.0024
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor

Mesut Bakkal: 'Lig cadı kazanı'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Final niteliğinde bir 4 haftaya giriyoruz. Kaybedilmemesi gereken maçlar. Tek istediğim, iyi oynamak ve kazanmak" dedi

Mesut Bakkal: 'Lig cadı kazanı'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Final niteliğinde bir 4 haftaya giriyoruz. Kaybedilmemesi gereken maçlar. Tek istediğim, iyi oynamak ve kazanmak" dedi

24 Nisan 2018 Salı 19:31
Mesut Bakkal: 'Lig cadı kazanı'
banner404

SPOR Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise U21 Takımı ile antrenman maçı yaptı. İdmanda gazetecilere konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde artık son 4 haftaya girildiğini ve ligin artık bir cadı kazanı olduğunu söyledi. Alanyaspor'a geldiğinde 21 puanı olduğunu belirten Bakkal, "Ben geldiğimde 23. hafta 21 puanda olan bir Alanyaspor vardı. Geldiğimiz bu durumda alttaki Osmanlı, Konya ve biz 11'er 12'şer puanla üst taraftaki takımları yakaladık. Gençlerbirliği'nin 4-5 puan gerisindeydik. Akhisar'ın 30 puanı vardı. Şimdi onlar 35 puanda, biz ise 32 puandayız" dedi.

'TEK SUÇLU HAKEMLER'
Geride kalan 7 haftada şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaştıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybedilen maçlar, Başakşehir'i yendiğimiz maç. Kaybettiğimiz maçları da nasıl kaybettiğimizi spor kamuoyu biliyor. Benim için bu noktada, yenildiğimizde bile takımın ortaya koyduğu futbol, üretkenlik, maçı isteme ve nerde olduklarını bilip ona göre mücadele etmeleri benim için çok önemliydi. Son maçta talihsiz bir yenilgi aldık. Geldiğim günden beri teknik direktör olarak hakemlerin arkasına sığınmadım ama eğer bu sene Alanyaspor'un başına kötü birşey gelirse % 100 hakem hatalarından dolayıdır. Burada suç ne kulübün, ne Alanyaspor'un, ne de teknik direktöründür. Çünkü çok düzgün işleyen, düzgün yönetilen bir kulübümüz var" şeklinde konuştu. 

'ÇOK PUANLARIMIZ GİTTİ'
Alanyaspor'un futbol olarak güzel maçlar çıkardığını söyleyen Mesut Bakkal, "Bunu spor kamuoyu söylüyor. Özellikle Galatasaray maçında attığımız 2 gol, kaçırdığımız onca pozisyon, verilmeyen penaltılar... Göztepe maçından başlayan 2 puan, arkasından Malatyaspor penaltısı 2 puan. Burada da penaltıyı alsak öne geçiyorsunuz 3-2 ve belki de ligi bitireceğiz. Bunların gözardı edilmemesi gerekiyor. Oynadığımız 7 haftalık periyotta ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Biz de oynadığımız futbolla bunu hiç geri çevirmedik. Final maçlarında iyi oynadık. Alanyaspor'un başına birşey gelirse bunda hakemlerin çok büyük rolü vardır" dedi. 

'4 FİNAL MAÇIMIZ VAR' 
Turuncu yeşilli takıma geldiği gün ilk söylediği şeyin 'Bize rahat yok' olduğunu ifade eden Mesut Bakkal, "Bir cenderenin içindeyiz. Çünkü 21 puandasınız. 10 maçınız kalmış. Bütün şampiyonluk mücadelesi veren ve şampiyonluk hesapları yapan takımlarla oynuyorsunuz. Lig cadı kazanı. İnanılmaz bir ivme yakaladık. Biz de bu yarışa artık ortağız. Samimiyetimle söylüyorum; kaliteli oyuncularım ve iyi bir takımım var. Kalan maçlarda onlara inancım ve güvenim tam. Hiç bir zaman şüphem olmadı. Oynadığımız oyunu destekleyen bir spor kamuoyu var. Final niteliğinde bir 4 haftaya giriyoruz. Kaybedilmemesi gereken maçlar. Tek istediğim, iyi oynamak ve kazanmak. Cezalı Sackey ve sakatlığı süren M'Billa dışında eksiğimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dün bombaladı, bugün yine konuştu: Yarık olsa kafasından kan akar
Dün bombaladı, bugün yine konuştu: Yarık olsa kafasından kan akar
Alanyaspor'un penaltı canavarı
Alanyaspor'un penaltı canavarı
Bak sen Manavgat Belediyespor'a! Tek maç için 8 transfer yaptılar
Bak sen Manavgat Belediyespor'a! Tek maç için 8 transfer yaptılar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim