Mesut Bakkal: 'Lig cadı kazanı'

SPOR Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise U21 Takımı ile antrenman maçı yaptı. İdmanda gazetecilere konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde artık son 4 haftaya girildiğini ve ligin artık bir cadı kazanı olduğunu söyledi. Alanyaspor'a geldiğinde 21 puanı olduğunu belirten Bakkal, "Ben geldiğimde 23. hafta 21 puanda olan bir Alanyaspor vardı. Geldiğimiz bu durumda alttaki Osmanlı, Konya ve biz 11'er 12'şer puanla üst taraftaki takımları yakaladık. Gençlerbirliği'nin 4-5 puan gerisindeydik. Akhisar'ın 30 puanı vardı. Şimdi onlar 35 puanda, biz ise 32 puandayız" dedi.

'TEK SUÇLU HAKEMLER'

Geride kalan 7 haftada şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaştıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybedilen maçlar, Başakşehir'i yendiğimiz maç. Kaybettiğimiz maçları da nasıl kaybettiğimizi spor kamuoyu biliyor. Benim için bu noktada, yenildiğimizde bile takımın ortaya koyduğu futbol, üretkenlik, maçı isteme ve nerde olduklarını bilip ona göre mücadele etmeleri benim için çok önemliydi. Son maçta talihsiz bir yenilgi aldık. Geldiğim günden beri teknik direktör olarak hakemlerin arkasına sığınmadım ama eğer bu sene Alanyaspor'un başına kötü birşey gelirse % 100 hakem hatalarından dolayıdır. Burada suç ne kulübün, ne Alanyaspor'un, ne de teknik direktöründür. Çünkü çok düzgün işleyen, düzgün yönetilen bir kulübümüz var" şeklinde konuştu.

'ÇOK PUANLARIMIZ GİTTİ'

Alanyaspor'un futbol olarak güzel maçlar çıkardığını söyleyen Mesut Bakkal, "Bunu spor kamuoyu söylüyor. Özellikle Galatasaray maçında attığımız 2 gol, kaçırdığımız onca pozisyon, verilmeyen penaltılar... Göztepe maçından başlayan 2 puan, arkasından Malatyaspor penaltısı 2 puan. Burada da penaltıyı alsak öne geçiyorsunuz 3-2 ve belki de ligi bitireceğiz. Bunların gözardı edilmemesi gerekiyor. Oynadığımız 7 haftalık periyotta ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Biz de oynadığımız futbolla bunu hiç geri çevirmedik. Final maçlarında iyi oynadık. Alanyaspor'un başına birşey gelirse bunda hakemlerin çok büyük rolü vardır" dedi.

'4 FİNAL MAÇIMIZ VAR'

Turuncu yeşilli takıma geldiği gün ilk söylediği şeyin 'Bize rahat yok' olduğunu ifade eden Mesut Bakkal, "Bir cenderenin içindeyiz. Çünkü 21 puandasınız. 10 maçınız kalmış. Bütün şampiyonluk mücadelesi veren ve şampiyonluk hesapları yapan takımlarla oynuyorsunuz. Lig cadı kazanı. İnanılmaz bir ivme yakaladık. Biz de bu yarışa artık ortağız. Samimiyetimle söylüyorum; kaliteli oyuncularım ve iyi bir takımım var. Kalan maçlarda onlara inancım ve güvenim tam. Hiç bir zaman şüphem olmadı. Oynadığımız oyunu destekleyen bir spor kamuoyu var. Final niteliğinde bir 4 haftaya giriyoruz. Kaybedilmemesi gereken maçlar. Tek istediğim, iyi oynamak ve kazanmak. Cezalı Sackey ve sakatlığı süren M'Billa dışında eksiğimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.