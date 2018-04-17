Mesut Bakkal kendinden emin

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 30. hafta maçında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, bugünü tek antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda gazetecilere konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe ve Malatyaspor maçlarında kaybettikleri 4 puanı hatırlatarak "Bu puanlar bizi şu anda daha iyi bir konuma ulaştırabilirdi" dedi.

'HAKSIZLIK GİDERİLSİN'

Malatyaspor maçında alınan 1 puanın önemine değinen Mesut Bakkal, deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Bakkal, "Alınan 1 puan genel olarak tatmin etmese de, maçın içindeki bazı kararlar bizim belki de galip gelmemizi engelledi. Bir penaltı pozisyonumuz, ikincisi de atılan golün elle olduğunu daha önce de söylemiştik. Dün de tüm spor kamuoyu tarafından böyle olduğu açıklandı. Bu konuda biraz serzenişimiz var. Bundan önceki oynadığımız maçlarda Göztepe maçı ve Malatyaspor maçı, kaybedilen 4 puan. Şimdi o 4 puanın olduğunu düşünürsek kümeyi bitirmek için gerekli puana ulaşmıştık yani. Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz" dedi.

'GEÇMİŞE TAKILMAYACAĞIZ'

Malatyaspor karşısında son dakikada atılan golün hem moral olarak Galatasaray maçına hazırlanmalarını sağladığını, hem de içeride yapılan işlerin doğru olduğunu gösterdiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Oyuncu grubunun, kulübenin ve bizim son dakikaya kadar istemesi benim için önemliydi. Daha iyi oynayabilir miydik, oynayabilirdik. Diğer maçlara göre biraz tempomuz düşüktü ama önemli olan kaybetmemekti. Geçmişe pek takılı kalmadan ilerlemeliyiz. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. İyi bir takımım var. İçerideki maçları farklı oynayan ve motivasyonu farklı olan bir takımım var. Biz de kimle oynayacağımızı biliyoruz. Şimdi 6 maçta 11 puan, atılan 10 gol, yenen 5 gol. 1,95 puan ortalaması ile oynuyoruz. Bunun arkasında durmalıyız, lig daralıyor" şeklinde konuştu.

'SAKATLAR VAR, İYİLEŞİYORLAR'

Alanyaspor'un iç sahada yaptığı maçları final niteliğinde oynadığını aktaran Mesut Bakkal, "Çok fazla bir söze gerek yok. Maç maç gideceğiz. Onu veya bunu yapmak değil de, bizim için içerideki maçlarımızı final niteliğinde oynadık, oynamaya da devam edeceğiz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Ufak tefek sakatlarımız var. Yetişeceklerini düşünüyoruz. Welinton ve Tzavellas yetişti, idmana çıktılar. Fernandes'in de dizinde bir problem var. İnşallah o da yetişecek. Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. Bu tür finalleri iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Önceki haftaların bizi aldatmaması gerekiyor" dedi.

'BU TAKIM HERŞEYE LAYIK'

Galatasaray ile çok zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı "Hücum ve gol pozisyonları olarak güçlü bir takımla karşılaşacağız. Tek istediğim bir şey var; getirdiğimiz noktada bir taç giymek, iyi oynamak. Galatasaray maçıyla puanımızı 35'e yükseltmek istiyoruz. 11 puan aldık ama hala ateş çemberinin içindeyiz. Sezon sonuna kadar bu devam edecek. Camia, ben, takım, şehir, taraftar, hepimiz herşeye hazırlıklı olmalıyız. Galatasaray'ı yenebiliriz ama 35 puan bize yine bir şey yapmayacak. Bu takım, bulunduğu bu yerden çok daha iyi yerlere layık. Ben yapacağına da inanıyorum. Bu Galatasaray maçı olur, diğer maçlar olur. Yapacaklarına inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz" dedi.

'DEPLASMAN KARNELERİ ZAYIF'

Galatasaray'ın deplasman karnesinin zayıf olduğu hatırlatılan Mesut Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı: "Doğru bir tespit. Çarşamba günü kupa maçı yapacaklar ama özellikle de lig sıkıştığında tecrübeli oyuncular maçları iyi oynarlar. Kaybettikleri zaman telafisi olmadığını biliyorlar. Hem onlar için, hem bizim için. Özellikle Galatasaray'ın çarşamba günü maç yapacak olmasının bizi gevşetmemesi gerekiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Onların zaafları varsa bu zaaflardan yararlanacağız. Disiplinli olacağız. Geldiğim günden beri bunu yapan bir oyuncu grubum var. 5 maçtaki disiplinimiz bizi iyi yerlere getirecek. Camiamız iyi, taraftarlarımız iyi. Taraftarlarımızla birlikte bu maçta da coşacağımıza inanıyorum. Tek bir isteğim var, futbol şansı biraz yanımızda olsun."