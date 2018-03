Mesut Bakkal iddialı konuştu

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından istasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise turuncu yeşilli ekip taktik çalışma gerçekleştirdi. İdmana sakatlığı olan Riou, Birol ve milli takımda olan Emre Akbaba, Gassama ve Tzavellas katılmadı. Hafif sakatlığı olan Berkan, Fofana ve Ufuk ise takımdan ayrı çalıştı.

'İSTANBUL'A İDDİALI GİDİYORUZ'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, idman öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor ile çıktığı ilk 3 maçı kaybetmemelerinin kendileri açısından önemli olduğunu aktardı. Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın özellikle iki sezondur hem Türkiye hem de Avrupa'da çok formda olduğunu belirten Bakkal, "Güçlü bir rakibe karşı oynamaya gidiyoruz ama moralli gidiyoruz. Biz de 3 haftadır kaybetmeyen, 6 gol atıp, 2 gol yiyen bir takımız. Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ve iddialı gidiyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Derslerine iyi çalışıyorlar. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Normal bir maç değil ama iyi ve iddialı oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

'MAÇ OYNANMADAN KAZANILMAZ'

Takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmadığını belirten Mesut Bakkal, tam kadro hazırlandıkları bir hafta olduğunu söyledi. Bakkal, "Milli takımdan dönecek oyuncularımızı bekliyoruz. Dönen oyuncularla 1-2 gün idman yapma şansımız olacak. Bizim için her puanın önemi var. Özellikle geldiğimiz noktada moralli dönemden sonra her puana ihtiyaç var. Çünkü Süper Lig'de her zaman puan puandır. Onun için bizler de 3 haftalık geçmişimize yakışır şekilde mücadele edip iyi oyun oynamayı düşünüyoruz. Sonrasının geleceğine inanıyorum. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Favori bu maçta belki Beşiktaş ama futbolda hiçbir zaman favorinin olmadığını ve gereken sahada yapılınca neler olabileceğini gösteren bir maç olacak. Maçı favori olan değil, oynayan kazanır. Ben oyuncularıma güveniyorum. Çalışma ortamları iyi ve antrenmanları inanılmaz özveriyle yapıyorlar" diye konuştu.

'OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM'

Milli arada forma şansı bulamayan oyuncuların performanslarının kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Bakkal, son olarak "Bütün futbolcuların oynayacak durumda olması bizim için ayrı bir avantaj. Onun için de ben kendilerine söyledim zaten, 'Bu takımda herkes sırası gelince oynayacak' diye. Çünkü öyle haftalara giriyoruz. Herkesin hazır olması gerektiğini söyledim ve hazırlık maçında inanılmaz bir cevap verdiler performanslarıyla. Bu da beni çok mutlu etti. Onların hazır olması bize katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.