Mesut Bakkal Galatasaray'ı devirmenin planlarını yapıyor

SPOR Toto Süper Lig'de 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da kırmızı alarm verildi. Ligde 32 puanı bulunan ve hala ateş hattının içerisinde yer alan turuncu yeşilli takım, lider Galatasaray'ı Oba'da devirmenin hesaplarını yapıyor. Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Aytemiz Alanyaspor, üç büyüklere karşı ilk galibiyetini sarı kırmızılı takıma karşı elde etmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da oyuncularını dev maç için motive ediyor. Her bir futbolcusu ile birebir ilgilenen deneyimli teknik adam, "Zor bir maç olacak ama kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

GOMİS'E ÖZEL ÖNLEM

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bu sezon Süper Lig'de attığı 26 golle krallık yarışında zirvede bulunan Bafetimbi Gomis için özel önlem alacak. Takım savunmasına önem veren Bakkal, Galatasaray'ı önce durdurup sonra vurmanın planlarını yapıyor. Dün yapılan taktik çift kale maçta mücadelenin provasını yaptıran tecrübeli çalıştırıcı, Cimbom'un en önemli gol silahı Gomis'e özel önlem alacak. Rakibine tam saha pres uygulayarak taraftarlarının da desteği ile maçı almak isteyen Mesut Bakkal, Aytemiz Alanyaspor'a üç büyükler karşısında ilk galibiyetini tattırmak istiyor.