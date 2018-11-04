Mesut Bakkal: 'Futbolda her şey var'

SPOR Toto Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, oynanan futboldan memnun olduğunu ancak skoru hiç beğenmediğini söyledi. Rakibin tek şutunun gol olduğunu söyleyen Bakkal, "Öncelikle maçın tek golünden başlamak istiyorum. Ceza alanına giremeyen bir rakip, uzaktan atılan bir frikik şutu ve şanssızlıkla yediğimiz bir gol. Haftalardır belki tatmin edici oynamıyorduk ama bu mağlup olduğumuz maçta iyi niyetli oynayan, mücadele eden bir Alanyaspor vardı. Kanatları kullandık, koşu mesafelerimiz yüksekti bu maçta. Denedik ve bunun sonucunda bir penaltı kazandık. Kaçırdık, futbolda bu var mı, var.

Maçın büyük bir bölümü rakip sahada oynandı. İsteyen oyuncularımız ve ben mücadelenin karşılığını alamadık diye düşünüyorum. Ama futbolda böyle maçlar yaşıyoruz. Ben mücadeleden memnunum. Skoru hiç beğenmedim. Oyuncularımı mücadeleden dolayı kutluyorum. Malatyayı tebrik ediyorum, tek şut ve galibiyet." ifadelerini kullandı.