Mesut Bakkal: 'Çok ucuz bir gol yedik'

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın zor geçeceğini bildiklerini söyledi. Bakkal, "Göztepe ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle ilk yarıdaki üretkenliğimiz, kaçırdığımız goller, direkten dönen top ve seyretmedim, bilmiyorum ama verilmeyen penaltı gibi olaylar. Bizim maçın başından bu yana üstün oynadığımız bir oyun, özellikle maçın ikinci yarısında yaptığımız değişikliklerle tabii sıcak havanın da etkisi var, oyuna giren oyuncuların katkıda bulunması, artı takımın tekrar gol pozisyonu anlamında veya skoru değiştirme çabasından memnundum" dedi.

"PUAN PUANDIR"

Çok kötü ve ucuz bir gol yediklerini belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Buna üzülüyorum. Adeta maçın başından bu yana vermediğimiz pozisyonların ardından verdiğimiz tek bir pozisyonla maçın berabere bitmesine razı olduk. Taraftara teşekkür ediyorum, çok güzel destek oldular. Devam edeceğiz. İyi oynayan, disiplinli ve pozisyon üreten bir takım. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece çoğu maçtan galip gelecek yetenekte oyuncu grubum var. Bu maçın böyle olması biraz talihsizlik diyorum. Puan puandır diyerek, üzülerek devam edeceğimizi söylüyorum" diye konuştu.