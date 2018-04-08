Mesut Bakkal: 'Çok keyifliyim'

SPOR Toto Süper Lig'de bugün Akhisarspor'u 3-1'le geçen Aytemiz Alanyaspor, 31 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yakaladıkları avantajı iyi kullanmaları gerektiğini söyledi. Bakkal, "Maça çok iyi başladık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ne zaman çağırsak bu taraftar geldi, istedik tribünü doldurdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu taraftar grubuyla, onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Maçı baştan sona kadar üstün oynayan bir Alanyaspor takımı vardı. Bu takım haftalar öncesinden -geçen hafta yenilmemize rağmen- oynadığımız coşkulu ve tempolu oyunu, oyuncularıma Beşiktaş maçının hemen ardından söylemiştim ve öyle de oldu. Özellikle kontra atağa iyi çıkan Akhisar takımını durdurup, çok net pozisyonlar bulduk ve bunların 3 tanesini değerlendirdik" dedi.

"6 FİNAL MAÇIMIZ VAR"

Akhisar karşısında net bir galibiyet aldıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Özellikle ikinci devreye çıkarken bize yakışan bu 2 golün arkasına sığınmayıp, daha fazla fedakârlık yapıp skoru artırma düşüncesindeydik. Gol de son dakikada geldi. Keyifliyim, 31 puan yaptık. Büyük bir avantaj sağladık. Şimdi bu avantajın arkasında durup devam edeceğiz. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu sıcak havada inanılmaz bir mücadele. İki takım oyuncuları da tempolarını hiç düşürmediler. Şimdi önümüzde 6 tane maçımız var. Bu 6 maçın ne getireceğini biliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Malatyaspor, arkasından Galatasaray devam edeceğiz. Bu 31 puanı, inşallah 2 veya 3 tane galibiyetle yükseltip, Alanyaspor'un ligi layık olduğu yerde bitirmesine çalışacağız. Tek isteğim bu. Bu galibiyet çok önemliydi. Virajı dönme galibiyetiydi. Onun içinde camiaya hayırlı olsun" şeklinde konuştu.