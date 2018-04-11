Mesut Bakkal çok iddialı konuştu

SPOR Toto Süper Lig'de 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından küçük sahada koordinasyon çalışması yapan turuncu yeşilli futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptı. Antrenmanda gazetecilere konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Malatyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

'HER FUTBOLCUM MOTİVE HALDE'



İSTANBUL'DA Beşiktaş'a karşı oynanan güzel futbolun iyiye işaret olduğunu ifade eden Mesut Bakkal, "Beşiktaş maçından sonra bu oyunun Akhisar maçına yansıyacağını söylemiştim. Çünkü iyi çıkış yapan bir takımımız var. Bunu devam ettirmek en büyük dileğim. Ufak tefek sakatlıklarımız var, Welinton ve cezalı Lucas gibi. Kadromdaki tüm oyuncular, özellikle de oynamayan oyuncular, hepsi çok kaliteli. Kimsenin kimseyi aratacağını hiç düşünmüyorum. Kalan maçlarda belki cezalar ve sakatlıklar yaşayacağız. Maçlarda şu görünüyor; oyuncu değişikliklerinde giren oyuncuların oynayanlar kadar motive olması, bize bir kazanç. Bu moral ve verilerle bir maça gideceğiz. Artık maçların önemine bakmadan elimizden geleni yaparak alabildiğimiz kadar puan alacağız" dedi.

'İYİ OYNAYAN KAZANACAK'

EVKUR Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un yaptığı "Alanyaspor'u yenip, puanımızı 40 yaparız" açıklamasına da cevap veren deneyimli çalıştırıcı "İddialı olmak güzel bir şey ama maç oynanmadan kazanılmıyor. İçeride kazanmak isteyecek tabi ama ben de takımıma güveniyorum. İyi oynayan takım kazanır, kazanan da biz oluruz. Erol Hoca'nın gelmesinden sonra iyi top oynayan, iyi koşturan ve üretken bir Malatyaspor var. Zorlu bir rakibe, zor bir maça gideceğiz. Ama biz moralli gideceğiz. 5 haftada alınan 10 puan var. Hala daha kaosun içinden çıkamamak, sezon başından beri geldiğimiz noktanın neresi olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor" dedi.

'HER MAÇIMIZ KRİTİK'

AYTEMİZ Alanyaspor'un kalan maçlarının hepsinin kritik olduğunu söyleyen Mesut Bakkal, takıma ilk gün geldiğinde sarf ettiği sözleri yineledi. "Ben geldiğim günlerde de söyledim; kazanacağız, devam edeceğiz, kazanacağız, devam edeceğiz. Sezon başından beri kaybettiğimiz puanları telafi etmek için mesafe ve daha fazla puan almak zorundayız. Biz her maça talibiz. İyi ve Alanyaspor'lu futbolculara yakışan şekilde oynamak istiyoruz. Ben geldikten sonra da oyuncularım bunu yapıyor. Geride kalan 5 haftalık periyottaki performansları için futbolcularıma da teşekkür ediyorum. İnşallah Malatyaspor karşısında da galip gelerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.