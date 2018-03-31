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Mesut Bakkal: ''Beşiktaş'ı böyle yakalamışken puan almalısınız''

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu

Mesut Bakkal: ''Beşiktaş'ı böyle yakalamışken puan almalısınız''

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu

31 Mart 2018 Cumartesi 22:10
Mesut Bakkal: ''Beşiktaş'ı böyle yakalamışken puan almalısınız''
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MESUT Bakkal, maç sonunda Beşiktaş'tan puan almaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam ilk devre kötü olduklarını kabul ederken, ''Oyuna iki bölüm olarak bakmak lazım. Hafta başından beri söyledim. Maç dengede gibi gider görürsünüz, bir tane bırakırsanız atarlar. Talisca attı. İkinci yarıdaki duruşumuzu ilk yarıda yapamadık. İlk devreyi 1-0 geride bitirdik. İkinci yarıda yaptığımız iki değişiklikle ciddi bir şekilde yüklenmeye başladık. İçeride de söyledim, 'Böyle bir ilk devre yok' dedim'' ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal son olarak ''Açık yüreklilikle söylüyorum, bugünkü Beşiktaş'ı yakaladıysanız buradan puan almanız gerekiyor. Üretmeye az bir takım vardı karşımızda. Oyunun tansiyonu yükseldikçe hakem garip kararlar vermeye başladı. Bu da etkiliyor. İkinci yarıdaki oyunilerleyen haftalarda bize olumlu olarak dönecektir'' ifafelerini kullandı

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Aytemiz AlanyasporBeşiktaşMesut BakkalSpor Toto Süper Lig
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