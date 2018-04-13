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Mesut Bakkal altyapı ile buluştu

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, altyapı antrenörleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi

Mesut Bakkal altyapı ile buluştu

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, altyapı antrenörleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi

13 Nisan 2018 Cuma 00:07
Mesut Bakkal altyapı ile buluştu
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TOPLANTIYA Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Alanyaspor Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş ve altyapıda görev yapan antrenörler katıldı. Toplantıda Dernek Başkanı Görgün ve Altyapı Koordinörü Ulaş, Teknik Direktör Mesut Bakkal'a altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Toplantıda altyapı faaliyetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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Son Güncelleme: 13.04.2018 00:21
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor
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