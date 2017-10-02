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Mesut Bakkal: "Alanyaspor bizim için iyi bir ders oldu"

Süper Lig’in 7.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Alanya’yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum” dedi

Mesut Bakkal: "Alanyaspor bizim için iyi bir ders oldu"

Süper Lig’in 7.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Alanya’yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum” dedi

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:39
Mesut Bakkal: "Alanyaspor bizim için iyi bir ders oldu"
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MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımının önceki oynadığı Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir maçlarındaki istekli ve coşkulu oyununu bugün ortaya koyamadıklarını söyledi.

“Bu hatalardan ders alıp devam edeceğiz”

Bakkal, ”O maçlara üzülmüştüm de bu maça üzülmüyorum işin açıkçası. Çünkü bireysel hatalardan yediğimiz gollerin çok olduğu, özellikle bizim defansın arkasına atılacak toplardan hafta boyunca gol bulacaklarını söylediğimiz halde maalesef 2-3 tane golü oradan yedik. Oynar gibi göründük. Yani oynuyormuş gibi göründük, top bizde göründü ama pek fazla pozisyon üretemedik. Sadece 3-0’dan sonra Ahmet’in boş kaleye kaçırdığı pozisyon var ama yeterli olamadı. Alanya’yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar. Yani tabii usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız. O da bizim yenilmemize sebep oldu. Tebrik ediyorum. Bu hatalardan ders alıp devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mesut BakkalAytemiz AlanyasporSüper LigGençlerbirliği
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