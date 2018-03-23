Mesut Bakkal 54 yaşına girdi

ÜZERİNDE, torunu Aslan Kemal ile birlikte çekilen fotoğrafı yer alan pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde söndüren Bakkal, kutlama için teknik ekip ve futbolcularına teşekkür etti. Bakkal'a pastasının ilk dilimini kaptan Haydar Yılmaz ikram etti. Teknik ekip ve oyuncular daha sonra Mesut Bakkal'a yeni yaşında mutluluklar diledi.