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Mesut'a doğum günü şoku: Mutlu yollar, kovuldun

İngiltere'de Arsenal taraftarları, doğum günü olan Mesut Özil'e Warford yenilgisi nedeniyle tepki gösterdi: Mutlu yollar, kovuldun! Kulüp senden bu yaz kurtulmalıydı

Mesut'a doğum günü şoku: Mutlu yollar, kovuldun

İngiltere'de Arsenal taraftarları, doğum günü olan Mesut Özil'e Warford yenilgisi nedeniyle tepki gösterdi: Mutlu yollar, kovuldun! Kulüp senden bu yaz kurtulmalıydı

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:04
Mesut'a doğum günü şoku: Mutlu yollar, kovuldun
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ARSENAL taraftarları, 2-1'lik Watford yenilgisinin hıncını  Mesut Özil'den çıkardı. 29 yaşında basan Alman futbolcuya İngiliz taraftarlar sosyal medyadan ağır mesajlar gönderdiler.

Arsenal, resmi hesabından  Mesut Özil'in yeni yaşını kutladı. Kulübün paylaşımının altına gelen mesajlardan bazıları ise şu şekilde:

"Mutlu yıllar, kovuldun!  Arsenal yaz transfer sezonunda ve Özil Sanchez belasından kurtulmalıydı."

"Mesut, yeni yaşını Çinli bir kulübe transfer olarak kutlayabilir."

"Mesut, büyük ihtimalle kendi doğum gününü kaçırmıştır"

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Mutlu YıllarMesut ÖzilİngiltereArsenal
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