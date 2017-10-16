Mesut'a doğum günü şoku: Mutlu yollar, kovuldun

ARSENAL taraftarları, 2-1'lik Watford yenilgisinin hıncını Mesut Özil'den çıkardı. 29 yaşında basan Alman futbolcuya İngiliz taraftarlar sosyal medyadan ağır mesajlar gönderdiler.
Arsenal, resmi hesabından Mesut Özil'in yeni yaşını kutladı. Kulübün paylaşımının altına gelen mesajlardan bazıları ise şu şekilde:
"Mutlu yıllar, kovuldun! Arsenal yaz transfer sezonunda ve Özil Sanchez belasından kurtulmalıydı."
"Mesut, yeni yaşını Çinli bir kulübe transfer olarak kutlayabilir."
"Mesut, büyük ihtimalle kendi doğum gününü kaçırmıştır"
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