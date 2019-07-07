Messi ve Medel gerginliği! Geceye damga vurdu...

FUTBOLCULAR arasında elektriklenme zaman zaman hat safhaya ulaştı. Maçın 37. dakikasında ise Beşiktaş'ın yıldızı Medel ile Arjantin'nin starı Lionel Messi arasında gerginlik yaşandı.



Topun auta çıkması için Messi'ye perdeleme yapan Medel, Arjantinli yıldızı kızdırdı. Messi, topun auta çıkmasıyla Medel'i sırtından itti.



Bu harekete oldukça sinirlenen Medel, Messi'nin üzerine yürüdü. Medel'in fiziksel teması sonrası ortalık karıştı.



Hakem iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. İki takım futbolcuları uzun süre itiraz ederken gerginlik bir türlü yatışmadı.



VAR'dan onay alan Diaz de Vivar oyunu devam ettirdi. Öte yandan Messi ilk golün asistini yaptı.

