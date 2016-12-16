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"Messi kariyerimi kurtardı"

Barcelonalı futbolcu Neymar: "İlk dönemler kariyerimde düşüş yaşıyordum. İşler yolunda gitmediğinden üzgündüm ve başım hep önümdeydi"

"Messi kariyerimi kurtardı"

Barcelonalı futbolcu Neymar: "İlk dönemler kariyerimde düşüş yaşıyordum. İşler yolunda gitmediğinden üzgündüm ve başım hep önümdeydi"

16 Aralık 2016 Cuma 16:31
"Messi kariyerimi kurtardı"
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İSPANYA 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden  Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, takım arkadaşı Lionel Messi sayesinde  kariyerinde çıkışa geçtiğini söyledi.
 
ABD basınına konuşan Neymar, Barcelona'ya transfer olduğu 2013 yılında  futbol kariyerinde büyük düşüş yaşadığını ve Katalan temsilcisine alışmakta çok  zorlandığını itiraf
 
Barcelona'daki ilk maçlarında sahada istediği performansı  gösteremediğini belirten Brezilyalı yıldız, "İlk dönemler kariyerimde düşüş  yaşıyordum. İşler yolunda gitmediğinden üzgündüm ve başım hep önümdeydi. Bana  Messi yardım etti ve kariyerimi kurtardı." ifadelerini kullandı.
 
Messi'nin defalarca kendisiyle konuştuğunu aktaran Neymar, "Messi, bu  şekilde çabalamaya devam etmem, mutlu olmam ve sahada bildiğim şekilde oynamam  gerektiğini söyledi. Ve bunlar sayesinde o dönem yeniden çıkışa geçtim. Messi, hayranlık duyduğum bir kişi." değerlendirmesini yaptı.
 
Messi ve Luis Suarez ile Barcelona tarihinin en golcü üçlüsü haline  geldiklerini vurgulayan Neymar, "Birbirimize gösterdiğimiz önem, duyduğumuz saygı ve arkadaşlık sayesinde mutluyuz ve bu durum sahaya yansıyor." şeklinde görüş belirtti.
 
Bu sezon şimdiye kadar, Messi 19 maçta 22 gol ve 7 asist, Suarez 20  karşılaşmada 13 gol ve 7 asist, Neymar ise 17 maçta 6 gol ve 14 asistlik bir  performans sergiledi.
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Anahtar Kelimeler:
MessiBarcelonaNeymarİspanya 1. Futbol LigiABD
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