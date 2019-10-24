Merih’in asker selamı için Juventus’tan tokat gibi yanıt
A Millilerin Fransa maçında asker selamı vermesi uzun süre konuşulmuştu. Özellikle eski Alanyaspor oyuncusu Merih Demiral tepkilerden en çok payını alan isimdi. Merih'in formasını giydiği Juventus Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
İTALYA Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral için kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved açıklamalarda bulundu. Bu yaz Serie A ekiplerinden Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer olan Merih Demiral'ın milli maçta yaptığı asker selamı sevinci İtalya'da gündem konusu olmuştu.Bu sevinç ve yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Juventus'un efsane oyuncularından Claudio Marchisio, sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.Tüm bu yaşanılanların üzerine UEFA, yapılan asker selamı sevinci ile ilgili soruşturma başlatmaya karar verdi.
NEDVED: BİZİM ETİK KURALLARIMIZA AYKIRI DEĞİL
Bu soruşturması sonrası ceza alıp almayacağı merak edilen Merih Demiral ile ilgili Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, "Merih ile konuştum. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu olaylar Türkiye Milli Takımı formasıyla yaşandı. Soruşturma Türkiye'ye açıldı. Yetkili kurumlar gerekli araştırmayı yapacaklar. Onların vereceği karara uymalıyız fakat onun özgür iradesiyle yapmış olduğu bu hareket, bizim etik kurallarımıza aykırı göre bir sorun teşkil etmiyor." dedi.Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla yalnızca 1 maçta forma giyebildi.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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