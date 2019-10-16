'Merih ve Çağlar benden daha iyi'

SÜPER Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, hazırlıklarına tesisleridne günde iki antrenman yaparak devam ediyor. İdmandan önce düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Bülent Korkmaz, milli takımı başarısından dolayı tebrik etti. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderen Korkmaz, "Dışarıdan ne kadar tepki gelirse gelsin bu ülke birbirine yeter. Milli takım oyuncularıyla gurur duyuyorum. Fransa gibi dünya şampiyonunu Türkiye'de yenip Fransa'da berabere kalarak grup birinciliğini sürdürmek önemli" dedi.

'İKİSİ DE MÜKEMMEL'

Milli takımda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin kendisi ve Alpay Özalan'a benzetilmesine değinen Bülent Korkmaz, "Her dönemin iyi oyuncuları var. Bizim dönemimizde Alpay ile iyi ikiliydik. Merih ile Çağlar iyi oyuncular. Kendi mevkimde oynayan oyuncular olduğu için söylüyorum. Merih ile telefonda Arnavutluk maçı sonrası görüştük. Alanyaspor'da oynarken de geleceği parlak iyi bir oyuncu olacağını düşünüyordum. Çağlar'a da Altınordu'da seyrederken aynı şeyleri söyledim. İkisi de çok önemli ligde oynuyorlar. Merih'i benimle çok denkleştiriyorlar. Benim fikrim; ben dönemin en iyi oyuncularından biriydim ama Merih benim üzerime geçti. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig ve hem yetenek olarak benden daha iyi. Çağlar benden daha iyi. Çağlar'ın, İngiltere'de daha büyük kulübe gideceğini düşünüyorum. Merih'in de Premier Lig'e gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

