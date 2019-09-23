Merih siftah yaptı
Bu sezon başında Juventus'a transfer olan milli gururumuz Merih Demiral, siyah beyazlı forma ile ilk maçına önceki gün çıktı
SPOR 22.09.2019, 23:58
GEÇTİĞİMİZ sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan ve devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Sassoulo'ya satılan milli yıldız Merih Demiral, bu sezon başında da İtalyan futbol devi Juventus'a rekor bedelle transfer olmuştu. Yeni takımı ile ilk maçına önceki gün çıkan Merih, Hellas Verona karşısında 90 dakika sahada kaldı. Sergilediği performansla beğeni toplayan Merih Demiral, sosyal medyadan tebrik yağmuruna tutuldu.
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Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
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|5
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|5
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|5
|5
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|5
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|O
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|5
|10
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|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
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|5
|9
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|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
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|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
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|5
|7
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|5
|6
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|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
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|8
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|8
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|8
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|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
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|6
|4
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
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|5
|11
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|5
|10
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|10
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|5
|8
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|5
|7
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|5
|7
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|7
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
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|5
|1