Merih siftah yaptı

GEÇTİĞİMİZ sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan ve devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Sassoulo'ya satılan milli yıldız Merih Demiral, bu sezon başında da İtalyan futbol devi Juventus'a rekor bedelle transfer olmuştu. Yeni takımı ile ilk maçına önceki gün çıkan Merih, Hellas Verona karşısında 90 dakika sahada kaldı. Sergilediği performansla beğeni toplayan Merih Demiral, sosyal medyadan tebrik yağmuruna tutuldu.