'Merih manevi oğlumdu'

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde Galatasaray maçının taktiğini çalışan turuncu yeşillilerin antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanda önce gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Önümüzde zorlu bir maç var. Geçen hafta Ankaragücü maçında galip gelmek önemliydi. Galatasaray zorlu bir rakip ama zaten her maç zordur. Önemli olan sahada yaptığın mücadeledir. Biz de en iyi şekilde maça hazırlanıp, puan ve puanların peşinde olacağız. İnşallah iyi bir futbolla da amacımıza ulaşmak istiyoruz" dedi. "Önümüzde 4 zor maç var" diyen Başkan Çavuşoğlu, "Bizim için önemli bu maçlar. Bir an önce 30 puanın üstüne çıkmamız lazım. Önemli olan ligi orta sıralarda bitirmek. Takımımızın her hangi bir maddi sıkıntısı yok. Ödemelerimizi zamanında yapıyoruz. Futbolcularımızın da bizim 9 yıllık dönemimizde hiç bir sıkıntısı olmadı. Olmaması için de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'YILLIK 150 BİN EURO'YA OYNADI'

İtalya'nın Sassoulo takımına transfer olan Merih için de konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Merih'e ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Kendisi U21 Milli takımında oynayan bir futbolcumuzdu. Alanyaspor'a gelmeden önce bir hukukumuz vardı. Kendisi manevi oğlumdur. Lizbon'da oynarken de görüşmelerimiz vardı. Milli maçlarda da oldu ve TV'lerde yakın takip ettiğimiz bir evladımızdı. Kendisini ücretsiz kiralık olarak getirdik. Yıllık 150 bin avro gibi bir rakama hiç para konuşmadan imza attı. 3.5 milyon satın alma opsiyonuyla bize gelmişti.

Burada menajeriyle iyi diyaloğum, kendisi ile abi-kardeş, baba-oğul ilişkimiz vardı ve tereddüt etmeden Alanyaspor'a geldi" dedi.

'CİDDİ BİR PARA KAZANDIRDI'

Amaçlarının Türk futboluna hem Merih gibi bir oyuncuyu kazandırmak hem de Alanyaspor'da kiralık olmasına rağmen satışını yaparak Alanyaspor'a para kazandırmak olduğunu ifade eden başkan Hasan Çavuşoğlu, "Geldiği günden beri de bunu konuştuk. Merih'in Alanyaspor'da ortaya koyduğu futbol ile İtalya'nın çok önemli kulüplerinin birinden teklif geldi ve transfer oldu. Türk futboluna ve milli takıma çok önemli bir oyuncu kazandırdık. 4-5 ayda kulübümüze ciddi bir rakamsal para kazandırdık. Türkiye'de de Alanyaspor'da başka hiç bir kulüpte de oynamak istemiyorum dedi. Teklifler vardı ama Avrupa hedefi vardı. İyi bir kulübe gitti, başarılı olacaktır. Alanyaspor kulübümüz Merih'in burada başka transferinde yüzde 12,5 bir hakedişimiz olacak" ifadelerini kullandı.