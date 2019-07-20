Merih'in takım arkadaşı Fenerbahçe'ye! Böyle duyurdular

UZUN süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan oyunculardan Sami Khedira'yla ilgili İtalya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulübün sağlık ekibi oyuncunun, sağlık raporlarını incelerken, Khedira da İstanbul yolculuğu için hazırlıklara başlamış gibi gözüküyor.Akşam'da yer alan habere göre; İtalyan basını oyuncunun artık Juventus'ta bir geleceğinin olmadığını kabullendiğini ve alternatifler için değerlendirme yaptığını duyurdu. Juventus'un yaptığı yeni transferlerin ardından takımda oynamak şansı hemen hemen sıfıra inen Sami Khedira'nın, Juventus'un yaz döneminde ABD'ye yapacağı seyahatte de ekibe dahil edilmeyeceği belirtildi.

AYRILIK İÇİN GÜÇLÜ BİR MESAJ

Khedira'nın ABD ziyaretinden uzak tutulmasının, oyuncuya ayrılık için güçlü bir mesaj olduğu da hatırlatılan haberde, "Khedira önümüzdeki günlerde, geleceği hakkında önemli kararlar almak durumunda. Juventus macerasının sonuna geldiğinin farkında ve çıkış rampasında olduğu çok net şekilde görülüyor. Önümüzdeki günlerde veda edecek. Onun için en büyük ilgiyi gösteren kulüp Fenerbahçe ve kendisi de bu kulüple çok ilgili. Khedira'nın önümüzdeki sezon Türkiye Süper Ligi'nde oynama ihtimali çok yüksek" değerlendirmesi yapıldı.

10 MAÇTA OYNADI, 2 GOL ATTI

Kariyeri eşsiz başarılarla dolu olan Sami Khedira, geçen sezon Juventus'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta forma şansı bulmuş ve 2 gol atmıştı. Bir sağlık sorunu olmaması halinde Fenerbahçe'nin bu bölgedeki sıkıntısını giderebilecek önemli bir yıldız olan Khedira, Juventus formasıyla geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde de 4 karşılaşmada 104 dakika şans buldu. Babası Tunuslu annesi Alman olan Khedira'nın kariyerinde İspanya, Almanya ve İtalya şampiyonluklarının yanı sıra bir de Mesut Özil'le birlikte kaldırdığı Dünya Kupası var.