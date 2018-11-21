Merih ilk kez "Milli" oldu

Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Merih Demiral, A Milli Takımımızın dün akşam Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında oyuna sonradan girerek ilk kez milli olma sevincini yaşadı 

Merih ilk kez "Milli" oldu
banner404

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu 3 puanla son sırada bitirerek C Ligi'ne düşen milli takım, gol yollarında da sıkıntı yaşıyor. Antalya'da özel maçta karşılaştığı Ukrayna karşısında da fileleri havalandıramayan Türkiye, gol özlemini sürdürdü. Son olarak Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta rakip fileleri havalandıran milli takım, bu mücadelenin ardından çıktığı 4 karşılaşmada da gol atamadı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakalarda UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0, İsveç'e de 1-0 mağlup olurken, özel maçlarda ise Bosna Hersek ve Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı stoper Merih Demiral da Ukrayna karşısında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi. Bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan ve sezon başından bu yana Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Suriyeli çocuklar göçmen ölümleri için sahilde...
Suriyeli çocuklar göçmen ölümleri için sahilde...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479