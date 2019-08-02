'Merih hak ettiği yerde'

MİLLİ futbolcu Merih Demiral'ın hak ettiği yerde olduğunu aktaran Efecan Karaca, Merih'in kalbinin güzelliğini yaşadığını söyledi. Karaca, "Önce çok iyi bir insan, sonra da çok iyi bir futbolcu. Hak ettiği yerde. Kardeşim bizi gururlandırıyor. Orada da devamlı oynayıp Türkiye'yi gururlandıracaktır. Allah yolunu açık etsin. Gittikten sonra telefonla görüşmüştük. Oralar çok ayrı bir dünya, üst seviye... Merih, oradaki büyük oyuncuların egolarının olmadığını, çok iyi bir ortamın bulunduğunu söyledi. Belki onlar da o yüzden orada" şeklinde konuştu.

'KEŞKE OLMASAYDI'

Efecan Karaca, geçen sezon yaşanan trafik kazasında arkadaşları Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin takımı etkilediğini söyledi. Geride kalan sezonu değerlendiren Alanyasporlu futbolcu, "Geçen yıl ikinci yarıda iyi bir çıkışımız vardı. Takım olarak gayet iyiydik. UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilirdik. Ancak talihsiz bir olaydan sonra arkadaşımız Sural'ı kaybettik. Tabii bu olaydan sonra kalan maçlarda motivasyonumuz düştü. Belki o olay olmasaydı, arkadaşımız vefat etmeseydi Avrupa Ligi'ne gidebilirdik. Yine de ligi 9. sırada bitirdik. Keşke hiçbir şey olmasaydı, ligi 15. bitirseydik de Sural'ı kaybetmeseydik. Ancak hayatta bunlar maalesef ki var" dedi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA'

Efecan, yeni sezonda hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmek olduğunu vurguladığı açıklamasında, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yukarılara oynamak istediklerini anlattı. Efecan, "Yeni sezonda hedeflerimiz üst sıralara oynamak. Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz. Oturmuş bir takımımız var. Kaliteli ayaklarımız var. Erol hocanın söylediklerini şu ana kadar uyguladığımızı düşünüyorum. Hocamızın geldiği takım Yeni Malatyaspor da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Onun hedefi yine orası. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da ilerlemek istiyor. Bizim de hedeflerimiz bu yönde. Hiçbir zaman demedim ama bu kez söylüyorum, inşallah Avrupa Ligi'ne katılırız" dedi.

'HEP HAYALİMDİ'

Gösterdiği performansla A Milli Takım'a çağrılan turuncu yeşilli yıldız futbolcu, çocukluğunda hep ay yıldızlı formayı giymenin hayalini kurduğunu ifade etti. A Milli Takım'da kalıcı olmak için çok çalışacağını anlatan Efecan, "Çocukken hep milli takımda oynamanın hayalini kuruyordum. Çok şükür ki bunu gerçekleştirdim. Tabii burada önemli olan kalıcı olmak ve bunun için daha çok çalışacağım. A Milli Futbol Takımı'na beni ilk kez Şenol hoca çağırdı. Bu şansı bana verdiği için kendisine teşekkür ederim. Moldova ve Arnavutluk maçlarından itibaren takımın havası değişmişti. Arkadaşlık ortamı harikaydı. Akşam yemeğini birlikte yiyorduk ve bir yere oturup 20 kişi sohbet ediyorduk. Arkadaşlık da, takım olmak da budur. Bu da doğal olarak başarıyı getiriyor. Dört maçta üç galibiyet aldık, 9 puan. Bence çok iyi. İzlanda maçı şanssızlık oldu. Havalimanında yaşanan olaylar biraz motivasyonumuzu bozmuştu. Milli takım inşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na gidecektir. Önümüzde Moldova ve Andorra maçları var. Buradan da 6 puan ile çıkarsak şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.