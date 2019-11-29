Merih, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde!
Juventus forması giyen eski Alanyasporlu milli oyuncumuz Merih Demiral, UEFA tarafından belirlenen, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.
SPOR 29.11.2019, 14:29
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine Türk Milli Takımı'ndan Merih Demiral'ı da seçti.
Millilerimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde, Fransa'nın ardından gruptan ikinci çıkarken, Merih gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
UEFA'nın belirlediği, EURO 2020 Elemeleri en iyi 11'i şu şekilde;
Kaleci: Pyatov (Ukrayna)
Defans: Sigurdsson (İzlanda), Merih Demiral (TÜRKİYE), Sergio Ramos (İspanya)
Orta Saha: Kousoulos (Kıbrıs Rum Kesimi), Zahavi (İsrail), Wijnaldum (Hollanda), Bernardo Silva (Portekiz)
Forvet: Depay (Hollanda), Kane (İngiltere), Sterling (İngiltere)
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