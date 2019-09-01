Merih Demiral ilk 11'e göz kırpıyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, yeni kulübünde Giorgio Chellini, Leanardo Bonucci, Matthjis De Ligt ve Daniele Rugani gibi isimlerle forma yarışı veriyor.



Ancak Torino ekibi, Chiellini’nin talihsiz bir şekilde diz bağlarından sakatlandığını ve 6 ay yok sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bu doğrultuda Merih’in de önümüzdeki maçlarda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.