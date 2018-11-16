Merih antrenmanda

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu nezaretinde önceki akşam saat 18.30'da gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı. Hasan Ali Kaldırım ve önceki gün öğleden sonra kampa dâhil olan Kenan Karaman takımla birlikte çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ile kasık ve belindeki problem nedeniyle tedavi olan Enes Ünal ise antrenmana katılmadı. İlk kez A Milli Takım kampına davet edilen Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Merih Demiral ise antrenmandaki hırslı görüntüsü ile dikkat çekti.

A Milliler, bugün hava yolu ile maçın yapılacağı Konya'ya gidecek ve burada kampa girecek.