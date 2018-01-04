Menez ile yollar ayrıldı

FRANSIZ futbolcu, Meksika takımı Club America'ya transfer oldu. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jeremy Menez ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp Fransız futbolcuyla sözleşmeyi karşılıklı feshetti. Meksika takımı Club America'ya transfer olan Menez, Antalyaspor'dan alacağı 580 bin Euro'dan vazgeçip kulübe 250 bin Euro da bonservis ücreti kazandırdı. Jeremy Menez, kırmızı-beyazlı takımda 7 Süper Lig karşılaşması, 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
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