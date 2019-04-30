Melih Mahmutoğlu 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu ile 3 yıl sözleşme uzattı.

Melih Mahmutoğlu 3 yıl daha Fenerbahçe'de
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SARI-lacivertliler resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, önümüzdeki sezonların kadro planlaması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda yapılan anlaşma kapsamında ekibimiz, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmesini üç yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2013-14 sezonundan bu yana başarıyla terleten, 2015-16 sezonundan itibaren de takım kaptanı olarak görev yapan Melih Mahmutoğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi oldu. Ekibimizle üst üste beşinci Final-Four tecrübesini yaşayacak olan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen büyük başarılarda önemli payı bulunan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Melih Mahmutoğlu’na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.

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Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 17:12
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