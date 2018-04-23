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Melekler şampiyon oldu

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Melekler şampiyon oldu

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

23 Nisan 2018 Pazartesi 00:27
Melekler şampiyon oldu
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NAMI diğer Paşa'nın Melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi'yle karşılaştı. Karşılaşmadan 37-22 galip ayrılan Muratpaşa Belediyespor'da Ceren Coşkun 7 golle maçın en skorer oyuncusu olurken, Yeliz Özel ve Cansu Akalın da 6'şar sayı üretti. Liderlik koltuğunu sezon boyunca kimseye kaptırmayan Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda aldığı bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti. Ligde son 2 haftaya girilirken 2 maçı eksiği olan en yakın rakibi Polatlı Belediyespor'la puan farkını 8'e çıkaran Paşanın Melekleri, Süper Gençler Ligi'nden gelecek puanlarla şampiyonluğunu ilan etti.

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Muratpaşa BelediyesporKadınlar Hentbol Süper LigişampiyonMelekler
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