Melekler sahada

MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ilk maçı 27-25 kazandığı Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması için 13 Nisan Cumartesi günü sahaya çıkıyor. Paşanın Meleklerinin Yenimahalle Belediyespor'la oynayacağı karşılaşma Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 17.00'da başlayacak. Zorlu maç öncesi Muratpaşa'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken takımın antrenörü Birol Ünsal, takımın Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftalara taşırken Türkiye Kupası'nda da takımın adını finale yazdırmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Yenimahalle Belediyespor'un Türkiye'de kadın hentbolunun önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Ünsal, "Cumartesi (bugün) önemli bir avantajla sahaya çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmayı alıp finale çıkmaktan başka bir hedefimiz yok ama sonuç ve skor ne olursa olsun kazanan hentbol olsun" dedi.