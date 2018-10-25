Melekler iyi döndü

PAŞANIN Melekleri, ligin 4'üncü hafta erteleme maçında deplasmanda Yenimahalle Belediyesi'yle karşılaştı. Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynan, Özgür Benli ve Savaş Yüksek hakem ikilisinin yönettiği maçın ilk yarısını Paşanın Melekleri 14-13 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı arttırarak maçtan 31-27 galip ayrılan Muratpaşa'da Yeliz Özel maça damgasını vurdu. 38 yaşındaki oyuncu, kaydettiği 10 golle maçın yıldızı olurken, Paşanın Melekleri'nde Yasemin Şahin 6, Didem Hoşgör Binboğa ve Yağmur Toprak 4'er sayı kaydetti. Paşanın Melekleri, bu hafta kendi evinde 28 Ekim Pazar günü saat 15.00'de Osmangazi Belediyespor'la karşılaşacak.