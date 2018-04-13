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Melekler 4'lü finalde

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası çeyrek final 2'nci maçında Yenimahalle Belediyespor'u 24-34 yenerek dörtlü finale adını yazdırdı.

Melekler 4'lü finalde

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası çeyrek final 2'nci maçında Yenimahalle Belediyespor'u 24-34 yenerek dörtlü finale adını yazdırdı.

13 Nisan 2018 Cuma 22:57
Melekler 4'lü finalde
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KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Paşanın Melekleri, Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükseldi. Çeyrek finalde Yenimahalle Belediyespor'la oynadığı ilk karşılaşmayı 34-26 kazanan Paşanın Melekleri, rövanş maçı için Ankara'da sahaya çıktı. Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 15-12 mağlup kapatan Melekler, 2. yarı geri dönüşe imza attı ve karşılaşmadan 10 sayılık farkla, 34-24 galip ayrıldı. Karşılaşmaya Muratpaşa Belediyespor'da Döne Gül Bozdoğan ve Yasemin Şahin damgasını vurdu. İkili 7'şer golle 14 gole imza atarken maçın da en skorer oyuncuları oldu. Takımın deneyimli isimlerinden Yeliz Özel de eski takımına karşı 5 gol kaydetti.

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Son Güncelleme: 13.04.2018 23:44
Anahtar Kelimeler:
Muratpaşa BelediyesporTürkiye KupasıYenimahalle Belediyespor
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