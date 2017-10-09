Melekler 3'te 3 yaptı

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Paşa'nın Melekleri, sezonun üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Muratpaşa Belediyespor, ligin iddialı ekiplerinden Polatlı Belediyespor'u 30-25 yenmeyi başardı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 15-11 geride kapatan Paşa'nın Melekleri, 2'nci yarıda taraftar desteğini de arkasına alarak baskılı bir ikinci yarı çıkardı. Meleklerin sert savunması karşısında çaresiz kalan Polatlı Belediyespor, birçok ataktan eli boş dönerken, hücumda deneyimli ellerin devreye girmesiyle rakibine 5 sayı fark atarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu skorla çıktığı 3 karşılaşmayı kazanan Muratpaşa Belediyespor, 6 puanla Süper Lig'de liderliğini korudu.